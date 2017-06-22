Події

17:35 22.06.2017

Україна повністю використовувала квоти на постачання агропродукції в ЄС за 7 позиціями

Україна станом на 9 червня 2017 року повністю використовувала тарифні квоти на постачання в ЄС по меду, кукурудзі, цукру, ячмінної крупи, пшениці, оброблених томатах, виноградному і яблучному соку.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, частково використані квоти на постачання в ЄС солоду - 97,69%, ячменю - 91,5%, вершкового масла - 50%, м'яса птиці і напівфабрикатів - 50%, вівса - 28,44%, інших цукрових продуктів - 28,02%, крохмалю - 23,18%.

Крім того, на 18,42% використана додаткова квота на м'ясо птиці та напівфабрикати, сухе молоко - 13,64%, яйця - 7,25%, етанол - 1,18%, молоко, вершки і згущене молоко - 0,27% .

Як повідомлялося, Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про збільшення тарифних квот на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи і оброблене зерно, виноградний сік з України, депутати водночас не підтримали пропозицію про підвищення квот на українську пшеницю, томати і сечовину.

У вересні 2016 року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на низку товарних позицій з України. Йшлося про можливість збільшення квоти на кукурудзу на 650 тис. тонн, пшеницю - 100 тис. тонн, ячмінь - 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - 4 тис. тонн, мед - 3 тис. тонн, виноградний сік - 500 тонн, перероблені томати - 5 тис. тонн.

Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна може без мит поставляти в Євросоюз 36 товарних позицій в рамках затверджених обсягів тарифних квот. Квоти на поставки для яловичини становлять 12 тис. тонн, молока, йогуртів, кисломолочних продуктів - 8 тис. тонн, сухого молока - 1,5 тис. тонн, вершкового масла - 1,5 тис. тонн, яєчних продуктів - 1,5 тис. тонн, яєць - 3 тис. тонн, свинини - 40 тис. тонн.

Обсяги тарифних квот, передбачені автономними торговими преференціями ЄС, із пшениці становили 950 тис. тонн, ячменю - 250 тис. тонн, кукурудзи - 400 тис. тонн, цукру - 20 тис. тонн, меду - 5 тис. тонн, оброблених томатів - 10 тис. тонн, виноградного і яблучного соку - 10 тис. тонн, вівса - 4 тис. тонн, часнику - 500 тонн.

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