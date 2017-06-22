Події

17:52 22.06.2017

Питання України немає в порядку денному засідань ради директорів МВФ - Райс

Питання чергового перегляду економічної програми України в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) поки що відсутнє в порядку денному засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс під час традиційного прес-брифінгу у Вашингтоні в четвер.

"Переговори з владою України тривають. Але в мене немає будь-яких конкретних даних, щоб вам повідомити", - відповів він на запитання журналіста щодо термінів включення України в порядок денний ради директорів МВФ.

Раніше, в цей день, заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован написав на своє сторінці в соцмережі "Фейсбук", що проект порядку денного засідань ради директорів секретаріат зазвичай відправляє виконавчим директорам за два-три місяці до самих засідань.

"Тобто сьогодні, в червні, ми точно знаємо, які теми будуть обговорюватися на початку осені, вже після літньої відпустки", - вказав він.

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