Законодавчі ініціативи МОЗ передбачають обов'язкову реєстрацію медзакладів у системі eHealth

Законодавчі ініціативи - законопроект про державну фінансову гарантію (№6327) - і запропоновані Міністерством охорони здоров'я, передбачають обов'язкову реєстрацію медзакладів у Національній системі електронного охорони здоров'я eHealth.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час презентації eHealth у Києві в четвер.

"Дуже важливо, щоб було ухвалено законопроекти, оскільки в них закладені обов'язкові вимоги щодо реєстрації клінік, пацієнтів і лікарів. Якщо реєстрація буде лише добровільною, ніхто не буде реєструватися. У законопроекті виписано, що реєстрація буде обов'язковою і щоб установи охорони здоров'я були зареєстровані до 1 квітня 2018 року. Тоді ми будемо мати правильний реєстр", - сказала вона.

Керівник проектного офісу системи eHealth Юрій Бугай зазначив, що реєстри, зокрема, реєстри клінік, лікарів і пацієнтів, що входять до eHealth, "будуть потрібні не тільки для медичної системи, незалежно від того, будуть прийняті законопроекти (про медреформу - ІФ) чи ні, оскільки на їхній основі будуть робити різні соціальні виплати".

"Для реформи охорони здоров'я і реформи первинної ланки інформація реєстрів є ключовою, тому що без цього кількість зловживань, кількість "мертвих душ" буде чималою", - сказав він.

Разом з тим заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк сказав, що eHealth дозволить контролювати ефективність державних витрат на охорону здоров'я.

"Лікарі будуть працювати в чесній і справедливій системі, позбавленій "зрівнялівки". Хороший, талановитий лікар, який буде мати більше пацієнтів, буде отримувати від держави більше грошей", - сказав він.

Як повідомлялося, в запущеній 19 червня Національній електронній системі охорони здоров'я eHealth уже зареєструвалося 26 медзакладів у 15 населених пунктах України.

Наразі в eHealth зареєстровано чотири проектні системи, розроблені різними командами, що дозволяють внести інформацію в систему електронного охорони здоров'я. На сьогодні бажання зареєструвати в системі свою продукцію висловили 14 розробників.

Загальна вартість проекту eHealth $400 тис. Кошти були надані міжнародними партнерами, зокрема посольством Канади і USAID.

МОЗ розраховував, що загалом розробка eHealth буде проходити в чотири етапи протягом 2017-2018 рр. Перший меморандум про намір співробітництва між Міністерством охорони здоров'я, громадськими організаціями, державними структурами, а також учасниками громадської ініціативи був підписаний 25 листопада 2016 року.