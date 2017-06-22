Події

20:06 22.06.2017

Представники ЄС і МВС України обговорили питання міграційної політики в країні

Заступник міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук і радник міністра Олександр Лапін під час зустрічі з керівником першого відділу програм допомоги "Належне управління та демократизація" представництва ЄС в Україні Мартіном Клауке і керівником сектора міграції цього відділу Стефаном Далгреном обговорили актуальні питання співпраці обох інститутів.

Як повідомляє в четвер Департамент комунікації МВС України, зокрема, робоча зустріч, що відбулася в МВС України, стала логічним продовженням засідання Керівного комітету з реалізації проекту "Підтримка управління міграцією та притулком в Україні" (IMMIS), яке відбулося 13 червня і реалізується Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки Європейської Комісії та має на меті інституційну розбудову Державної міграційної служби (ДМС) України і Державної прикордонної служби України.

Т.Ковальчук зазначила, що МВС України як центральний орган виконавчої влади відповідальний, зокрема, за формування державної політики у сфері міграції, в тісній співпраці з ДМС України реалізує всі завдання, передбачені проектом. Заступник міністра також наголосила на необхідності формування збалансованої державної міграційної політики, в тісній співпраці з імплементуючим органом - ДМС України та міжнародними партнерами, зокрема, Міжнародною організацією з міграції та Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців.

" М.Клауке зазначив відкритість міністерства і його готовність до співпраці з міжнародними партнерами, звернувши увагу на необхідність використання кращого європейського досвіду в діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, ним координованих. С.Далгрен також висловив надію, що ця робоча зустріч стане початком плідної і тривалої співпраці між МВС України та Представництвом ЄС в Україні", - йдеться в інформації.

Представники МВС запевнили в тривалості партнерських відносин з Представництвом, оскільки наступне засідання Керівного комітету проекту "Підтримка управління міграцією та притулком в Україні" відбудеться наприкінці вересня 2017 року, коли з'явиться можливість підбити підсумки його першого етапу.

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