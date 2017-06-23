Поручитися за Гужву готові стільки нардепів від "Опоблоку", скільки буде потрібно - Вілкул

У парламентській фракції "Опозиційний блок" заявляють про готовність у разі необхідності великої кількості нардепів від цієї фракції узяти на поруки затриманого в четвер пізно ввечері головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву.

"Якщо буде необхідно, то це буде велика кількість народних депутатів, скільки треба, стільки й буде з нашої фракції", - сказав співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул журналістам у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю.

Він також зазначив, що І.Гужву "бачив один раз у житті".

"Те, що відбувається - це наступ на свободу слова", - висловив думку парламентарій.

Як повідомлялося, увечері в четвер, 22 червня, в Києві затримали головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву. Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фотодокази цього правопорушення.

У п'ятницю вранці, 23 червня, народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що головний редактор видання "Cтрана.ua" І. Гужва вимагав у нього гроші.

Того ж дня прес-служба прокуратури м.Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Наразі готується повідомлення про підозру затриманим особам та клопотання про обрання їм запобіжного заходу.