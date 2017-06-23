Facebook розробить нові сервіси, які допоможуть об'єднати людей по всьому світу

Сервіси групового спілкування в соцмережах можуть допомогти об'єднати людей по всьому світу і вирішити багато соціальних проблем, вважає засновник Facebook Марк Цукерберг.

Він розповів про оновлену концепції розвитку компанії на конференції в Чикаго в четвер, повідомляє The Wall Street Journal. Наступне десятиліття Facebook присвятить розробці нових сервісів, які зможуть об'єднати людей по всьому світу.

У конференції узяли участь розробники Facebook, а також близько 300 адміністраторів найактивніших груп соцмережі.

Facebook змінює стратегію: якщо раніше головна мета компанії полягала в створенні онлайн-простору, в якому люди могли б спілкуватися і ділитися важливою інформацією, то зараз в центрі уваги опинилися групи, які можуть сприяти згуртуванню користувачів.

Керівництво Facebook вважає, що об'єднання людей в інтернет-спільноти допоможе усунути соціальні протиріччя, а також буде ефективним інструментом для вирішення таких загальнолюдських проблем, як тероризм і глобальне потепління. "Жодна організація і жодна країна не впораються з цими проблемами поодинці. Ми маємо створити світ, в якому люди збираються разом для вирішення спільних проблем", - зазначив він.

Спільноти Facebook - розділ соцмережі, які надають користувачам майданчик для об'єднання в групи за інтересами та обговорення важливих для них тем. За статистикою Facebook, наразі у групах близько 100 млн користувачів. Керівництво компанії планує збільшити цю цифру до мільярда за наступні кілька років.

Крім того, Facebook анонсував новий інструмент захисту користувачів Profile Picture Guard, що не допускає копіювання, завантаження або пересилання фотографій в їхніх профілях. Наразі інструмент проходить стадію інтенсивного тестування.