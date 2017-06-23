Лутковська закликає правоохоронців розслідувати "справу Гужви" без втручання в діяльність "Cтраны.ua"

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська стурбована ситуацією із затриманням головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужви і просить правоохоронні органи розслідувати цю справу без втручання в діяльність зазначеного ЗМІ.

"Відучора значного суспільного резонансу набула інформація про проведення обшуків у редакції видання "Cтрана.ua" та підозри у скоєнні злочину головним редактором вказаного видання Ігорем Гужвою. З огляду на вказане, закликаю правоохоронні органи проводити необхідні слідчі дії, не втручаючись у діяльність вказаного засобу масової інформації", - йдеться в повідомленні уповноваженого ВР з прав людини на сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

За її словами, необхідно чітко розмежувати розслідування стосовно співробітника та професійну діяльність ЗМІ, "забезпечивши при цьому невтручання у свободу слова".

"Засоби масової інформації відіграють особливу роль у розвитку демократичного суспільства, формують громадську думку, а також забезпечують права громадян на доступ до інформації. Вказане кримінальне провадження потребує особливо ретельного вивчення, оскільки може бути розцінено як тиск на ЗМІ, перешкоджання альтернативному висвітленню інформації або здійсненню професійної діяльності в цілому", - написала омбудсмен.

В.Лутковська також повідомила, що ця ситуація перебуватиме на її особистому контролі, а в подальшому здійснюватиметься моніторинг подій.

Як повідомлялося, увечері в четвер, 22 червня, в Києві затримали головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву. Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, І.Гужва вимагав й отримав $10 тис. за нерозміщення компрометувальних матеріалів на діючого політика. За словами генерального прокурора, слідство має відео- та фотодокази цього правопорушення.

У п'ятницю вранці, 23 червня, народний депутат із фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що головний редактор видання "Cтрана.ua" І. Гужва вимагав від нього гроші.

Того самого дня прес-служба прокуратури м. Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Нині готується повідомлення про підозру затриманим особам і клопотання про обрання їм запобіжного заходу.