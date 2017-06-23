Щонайменше 10 "Оплотів" для ЗСУ буде передбачено в держоборонзамовленні-2018

Під час формування державного оборонного замовлення на 2018 рік має бути передбачено закупівлю для Збройних сил України партії основних бойових танків (ОБТ) "Оплот", заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

"Для нас завдання, яке ми ставимо перед Міністерством оборони, перед оборонпромом, щоб уже з наступного року цей танк пішов у Збройні сили України. У державному оборонному замовленні на наступний рік ми передбачаємо щонайменше десять танків "Оплот", щоб одна рота у нас була повністю укомплектована", - сказав О.Турчинов на брифінгу в Харкові в п'ятницю.

"І з того часу ми розпочинаємо перехід Збройних сил України на нові українські танки. Танк показав себе як один із найкращих, безумовно, коли ми перевіримо його у бойових умовах, завод його доопрацьовуватиме, покращуватиме, так, що у нього практично не буде конкурентів. Так я уявляю в усякому разі і на це сподіваюся", - додав він.

Створений ХКБМ ім. Морозова на замовлення Міноборони України танк БМ "Оплот" прийнятий на озброєння ЗСУ в травні 2009 року. Міністерство оборони того ж року замовило десять танків "Оплот-М", проте у війська було поставлено два танки, а контракт був зірваний через брак фінансування.

За оцінками експертів, ОБТ "Оплот" має один із найвищих коефіцієнтів технологічної складності серед нових бойових машин у світі - 80%. Танк оснащено сучасними системами захисту зв'язку та управління озброєнням, зокрема активною системою протидії високоточній зброї, приладами нічного бачення, дистанційно керованим кулеметом.