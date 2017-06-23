Події

16:21 23.06.2017

Луценко: Найближчими днями буде ще одне подання генпрокурора до ВР стосовно народних депутатів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував ще одне подання генпрокурора до Верховної Ради стосовно народних депутатів найближчими днями.

"Чи кінець це чищення лав у Верховній Раді? Ні, не кінець. Найближчими днями ви почуєте ще одне повідомлення, а багатьох депутатів рахуватимемо восени", - сказав Ю.Луценко на брифінгу в Житомирі в п'ятницю.

За його словами, щодо всіх п'ятьох народних депутатів, стосовно яких уже направлено подання до парламенту на зняття депутатської недоторканності, є достатня кількість доказів для притягнення їх до відповідальності.

"Чи буде їх (доказів - ІФ) достатньо для підозри? Думаю, так. Чи буде їх достатньо для обвинувального акта? З великою ймовірністю, так. Але для цього є ще етап досудового слідства, який має відбутися в розумні терміни. На мій погляд - десь до півроку", - сказав генпрокурор.

Як повідомлялося, 21 червня ввечері прес-секретар голови парламенту Андрія Парубія Андрій Ковальов повідомив, що подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради і спікер направив їх до регламентного комітету. Подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євген Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

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