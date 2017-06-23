Вибух на базі батальйону доданих сил поліції в Маріуполі

На базі дислокації батальйону доданих сил поліції в Приморському районі м.Маріуполь Донецької області в результаті нещасного випадку трапився вибух.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області в п'ятницю, за попередніми даними, в місці розташування поліцейських доданих сил вибухнув боєприпас.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих в результатах вибуху і матеріальні збитки в поліції не повідомляють.

За даними ЗМІ, свідки повідомляють про 6 постраждалих, яких госпіталізували. У довколишніх будівлях вибиті вікна. Офіційного підтвердження цієї інформації агентство "Інтерфакс-Україна" не має.