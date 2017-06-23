У СММ ОБСЄ звинуватили сторони конфлікту в Донбасі в недопуску спостерігачів місії в два селища на лінії розмежування

Спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ не пустили на цьому тижні в підконтрольне українським військовим селище Піски і підконтрольне "ДНР" селище Трудовське, заявляють в керівництві місії.

"Нам було відмовлено в н.п. Піски в середу. Як мінімум, 12 цивільних ще там проживають, але ЗСУ відмовили нам у доступі до цього населеного пункту", - сказав в п'ятницю на прес-конференції в Донецьку перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг .

"ДНР" не надала доступу в селище Трудовське в Донецьку, а також до інших зон в області. Медичний персонал лікарні №1 в Макіївці відмовився надавати інформацію про жертви і постраждалих серед мирного населення", - констатував він.