Мінфін оскаржив рішення Лондонського суду щодо єврооблігаційного боргу перед РФ

Міністерство фінансів України в п'ятницю направило до Англійського апеляційного суду необхідні документи для ініціювання апеляційного оскарження рішення Високого суду Лондона від 29 березня 2017 року стосовно єврооблігацій на $3 млрд, що перебувають у власності РФ, повідомляється на веб-сайті міністерства.

"Україна впевнена в аргументах апеляції та у своїй сильній позиції в Апеляційному суді", - зазначає Мінфін.

За даними відомства, слухання апеляції попередньо призначено на другу половину січня 2018 року.

Як повідомлялося, Високий суд Лондона 26 травня відклав винесення вердикту за заявою України, яка просить продовжити призупинення виконання судового рішення від 29 березня у спорі з РФ щодо єврооблігацій на $3 млрд до завершення розгляду апеляційної скарги.

Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск та $75 млн - останній купонний платіж). Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості. Борг мав бути погашений до 1 січня 2016 року. Однак у грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості й до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $3,075 млрд у рахунок погашення та обслуговування належних Росії єврооблігацій.

Після цього, 17 лютого 2016 року, Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Україна вибудовувала свій захист, вказуючи на політичний тиск РФ із метою не допустити підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС і на порушення внутрішніх українських процедур під час випуску єврооблігацій. Ще одна група заперечень базувалася на концепції контрзаходів з міжнародного публічного права. Аргумент України полягав у тому, що доки Росія не виконує своїх міжнародно-правових зобов'язань щодо України, Україна має право вживати пропорційні контрзаходи у вигляді, зокрема, припинення виконання своїх зобов'язань щодо позики.

Крім офіційно представлених чотирьох заперечень, Україна також повідомила про наявність поважних причин, щоб розглядати справу у звичайному порядку, оскільки позов є способом тиску на країну, що передбачає військову окупацію, пошкодження майна, незаконну експлуатацію активів і значні людські втрати. Україна зазначила, що ці питання мають бути розглянуті дуже детально і в публічній площині.

Однак Високий суд Лондона 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд позову про євробонди на $3 млрд, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись із наявністю в неї зобов'язань щодо єврооблігацій. Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненою за незвичайних умов.

Водночас у рішенні суду зазначалося, що деякі визначення, що містяться в ньому, потребують уточнення, є багато важливих питань, з якими суд має розібратися.