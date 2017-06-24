Військовослужбовець за сприяння "ДНР" засуджений до 9 років позбавлення волі

Дзержинський міський суд Донецької області визнав винним в.о. командира взводу снайперів однієї з військових частин в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 408 КК України.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури сил антитерористичної операції, старшина в березні 2016 року, перебуваючи в м Дзержинськ Донецької області, з метою заподіяння шкоди обороноздатності України, сприяв терористичній організації "ДНР".

Зокрема, засуджений неодноразово по телефону зв'язувався і надалі зустрічався з бойовиком з позивним "Вітер" з перспективою переходу на бік противника, передавав останньому інформацію про сили і засоби, місця знаходження військових підрозділів Збройних сил України для коригування артилерійського вогню по позиціях сил АТО. А також передав на тимчасово непідконтрольну територію тепловізор.

Суд врахував всі обставини і засудив зловмисника до 9 років позбавлення волі з позбавленням військового звання.