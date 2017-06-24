Події

07:37 24.06.2017

Військовослужбовець за сприяння "ДНР" засуджений до 9 років позбавлення волі

Дзержинський міський суд Донецької області визнав винним в.о. командира взводу снайперів однієї з військових частин в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 408 КК України.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури сил антитерористичної операції, старшина в березні 2016 року, перебуваючи в м Дзержинськ Донецької області, з метою заподіяння шкоди обороноздатності України, сприяв терористичній організації "ДНР".

Зокрема, засуджений неодноразово по телефону зв'язувався і надалі зустрічався з бойовиком з позивним "Вітер" з перспективою переходу на бік противника, передавав останньому інформацію про сили і засоби, місця знаходження військових підрозділів Збройних сил України для коригування артилерійського вогню по позиціях сил АТО. А також передав на тимчасово непідконтрольну територію тепловізор.

Суд врахував всі обставини і засудив зловмисника до 9 років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє бійців сил АТО поранені за минулу добу в результаті 48 обстрілів бойовиків

У Китаї після зсуву під завалами опинилися більше 100 чоловік

Семеро поліцейських поранені в результаті вибуху на території санаторію в Маріуполі

НБУ вирішив ліквідувати Діамантбанк

Гужві вручено підозру

ОСТАННЄ

Moody's вперше за два роки підвищив рейтинг Греції

Прем'єр Франції здійснить свій перший закордонний візит до Естонії

У США торнадо пошкодив "літаки судного дня"

Майже половина опитаних американців схвалюють роботу Трампа на посаді президента

Іванку Трамп допитають у справі про плагіат дизайну взуття

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на поплавки на price.ua
РЕКЛАМА