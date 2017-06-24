Події

07:39 24.06.2017

Сервісний центр МВС відкрився в Полтаві

У Полтаві відкрито новий сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України за участю глави МВС Арсена Авакова, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова і керівника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, новий сервісний центр замінить колишній МРЕВ (міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ).

"Тепер в Полтаві на вулиці Європейській, 164 громадяни можуть швидко і комфортно зареєструвати або перереєструвати авто, отримати або замінити водійське посвідчення, отримати міжнародне водійське посвідчення і довідку про несудимість", - йдеться в повідомленні.

За день центр зможе надавати до 200 послуг. Сервісний центр МВС працює за принципом екстериторіальності, послуги тут можна отримати незалежно від місця реєстрації. Заміна водійського посвідчення тут займає близько 30 хвилин, а перереєстрація авто - 2 години.

Також в центрі працює екзаменаційний клас для здачі теоретичних іспитів із знань Правил дорожнього руху.

Сервісний центр МВС в Полтаві, як і всі інші, обладнаний відеокамерами спостереження, завдяки яким на сайті Головного сервісного центру МВС можна подивитися завантаженість центрів і контролювати їх роботу. Працює електронна черга, сучасна інформаційна система, планшет для оцінки якості обслуговування.

"Для самих маленьких відвідувачів передбачений зручний дитячий куточок, а для дорослих - буккросинг-зона, де зібрані сучасні українські видання від художньої літератури до мотиваційної і професійної", - відзначають в МВС.

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