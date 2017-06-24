Події

09:24 24.06.2017

Через негоду без світла залишилося майже 200 населених пунктів

Через несприятливі погодні умови (пориви вітру, дощ), в результаті спрацювування систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 188 населених пунктів в 6 областях України.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Львівській області без електропостачання залишилися 82 населених пункти, в Одеській - 58, Хмельницькій - 20, Тернопільській - 19, Кіровоградській - 6, Волинській - 3.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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