Через негоду без світла залишилося майже 200 населених пунктів

Через несприятливі погодні умови (пориви вітру, дощ), в результаті спрацювування систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 188 населених пунктів в 6 областях України.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Львівській області без електропостачання залишилися 82 населених пункти, в Одеській - 58, Хмельницькій - 20, Тернопільській - 19, Кіровоградській - 6, Волинській - 3.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.