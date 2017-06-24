Події

12:38 24.06.2017

Командувач ВМС проінспектував готовність українського флоту на території Херсонської області

Командувач Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України Ігор Воронченко перевірив бойову готовність підрозділів національного флоту у взаємодії з іншими родами сил.

"Військово-морським силам Збройних сил України довірено захищати стратегічні напрямки оборони нашої держави, тому ми постійно підтримуємо бойову готовність. До перевірки залучені морський, авіаційний і сухопутний компоненти українських ВМС, підрозділи інших видів Збройних сил України та військових формувань", - цитує І.Воронченка прес-центр командування ВМС в суботу.

Під час інспекції сили морського десанту здійснили висадку та за підтримки кораблів знищили умовного противника на острові Тендрівська коса (Херсонська обл.), Забезпечили оборону острова. Потім морська авіація перекинула підрозділи в район посилення оборони важливих об'єктів та комунікацій і доставила вантажі на зовнішній підвісці.

Крім того, підрозділи берегової артилерії здійснили ураження умовного противника, а морська піхота провела марш з подоланням водної перешкоди, пошук і знищення диверсійно-розвідувальних сил противника. Мінно-тральні сили практично здійснили постановку мінних загороджень і протимінні дії.

За словами І.Воронченка, підрозділи ВМС добре виконали поставлені завдання і продемонстрували високий рівень підготовки, удосконаливши вміння оперативно діяти в умовах складної обстановки.

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