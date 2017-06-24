СБУ не знайшла підтвердження можливої ​​причетності бійців "Айдару" до створення терористичної організації

Слідчі Служби безпеки України в результаті перевірки не отримали фактичних даних, що свідчать про вчинення військовослужбовцями батальйону територіальної оборони "Айдар" кримінального злочину - створення терористичної організації.

Відповідні слідчі дії були проведені на виконання постанови Шевченківського райсуду Києва, інформує прес-центр СБУ в суботу.

"Водночас, під час розслідування СБУ отримала дані щодо вчинення окремими колишніми та діючими військовослужбовцями батальйону "Айдар" у складі злочинної групи низки злочинів насильницького спрямування", - наголошується в повідомленні.

СБУ прийняла рішення про передання отриманих фактичних даних до Сватівського відділу поліції ГУНП у Луганській області, де вже розслідуються інші правопорушення, вчинені злочинною групою військовослужбовців "Айдару".

Раніше житель Краснодонського району Луганської області Володимир Винник стверджував, що СБУ розслідує кримінальне провадження за його заявою про вчинення бійцями добровольчого батальйону "Айдар" кримінальних правопорушень: "Кримінальне провадження відкрито у вересні 2016 року за моєю заявою - повідомленням про вчинення злочину Сергієм Мельничуком за ознаками злочину, передбаченого статтею 258-3 Кримінального кодексу (створення терористичної організації) і жодним чином не стосується... героїчних дій добровольчих батальйонів".

В.Винник уточнив, що потерпілими у цьому провадженні визнано його і його сім'ю. "У своїй заяві я відзначаю вчинення таких кримінальних правопорушень, як створення терористичної угруповання, розбійний напад, бандитизм ... Вони перегукуються з кримінальним провадженням, яке розслідують за іншими епізодами", - зазначив заявник.