Тиждень завершується по-літньому теплою погодою

Найближчої доби погоду в Україні формуватиме по-літньому тепле повітря, що переміщається з заходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі у східних областях і на півночі Лівобережжя, вдень у Закарпатті невеликий дощ, місцями гроза. На решті територій без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні до 20°, вдень 25-30°.

У Києві - без опадів; температура вночі 14-16 °, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 25 червня найвища температура вдень була +34,1 в 1957 р, найнижча вночі +5,8 в 1908 р

26 червня в західних, північних, вдень також у більшості центральних та Харківській областях короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22 °; вдень у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях 29-34°, на решті територій 23-28 °.

У Києві - короткочасні дощі, грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

24 червня о 9 годині температура води в Чорному й Азовському морях була 17-24 ° (в районі Одеси 17 °), у Дніпрі біля Києва 21°.