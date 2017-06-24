Події

13:49 24.06.2017

Українські військові інженери встановили понтонну переправу на ділянці Сіверського Дінця біля Кримського

Військові інженери встановили на одній з ділянок річки Сіверський Донець, неподалік від села Кримське (Луганська обл.), Тимчасову понтонну переправу підвищеної вантажопідйомності (довжина переправи близько 70 м), повідомляє прес-група оперативно-тактичного угруповання "Луганськ".

Таким чином сили АТО відреагували на численні звернення місцевої влади щодо вирішення проблемного питання транспортного сполучення в цьому районі, пояснили в прес-групі.

Раніше місцеві жителі мали шукати об'їзні шляхи і обходити певну частину асфальтованого шляхопроводу Бахмутської траси, яку наразі контролюють незаконні збройні формування.

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