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14:53 24.06.2017

Держприкордонслужба наступного тижня надасть розрахунки з обладнання для забезпечення в'їзду росіян за біометричними паспортами

З метою уникнення черг при введенні в'їзду громадян РФ в Україну за біометричними паспортами необхідно встановити в пунктах пропуску додаткове обладнання, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Необхідно ще технічне обладнання, щоб не створювати черг на кордоні, тому що не вистачає технічних засобів, щоб на 100% забезпечити це завдання. Але прикордонники над цим працюють, і вони нададуть буквально наступного тижня свої розрахунки і вони формально вже готові приступати до цієї процедури", - сказав О.Турчинов в суботу в Харківській області.

Він наголосив, що розглядає введення в'їзду за біометричними паспортами як тимчасовий захід, до введення візового режиму з Росією.

"Щоб забезпечити пропуск за біометричними паспортами, доки уряд визначається з введенням візового режиму, під час перетину кордону будь-яким росіянином брати у нього ідентифікаційні ознаки (або відбитки пальців, або сітківку ока), така робота триває. Я сподіваюся, що уряд фінансово підтримає цю роботу, яка дасть результат, ми вважаємо протягом місяця, якщо буде необхідне фінансування. А воно повинно бути, тому що це - безпека країни. Все, минули часи, коли вони могли тут гуляти. Будуть заходити за процедурою європейської країни, яку ми будемо визначати", - сказав О.Турчинов.

Він дав зрозуміти, що його не бентежить відсутність у багатьох громадян РФ біометричних паспортів.

"Те, що у багатьох росіян немає біометричних паспортів, - їхні питання. Нехай собі їх замовляють. Ми повинні надійно захищати кордон і чітко ідентифікувати тих, хто цей кордон перетинає, передусім з країни-агресора", - сказав О.Турчинов.

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