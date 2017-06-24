Кияни почнуть отримувати гарячу воду з 26 червня

У Києві почалося відновлення газопостачання ТЕЦ-6, що дасть змогу з понеділка, 26 червня, забезпечити водопостачання масиву Троєщина, частини Оболоні та Подолу, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6, введені раніше через несплату за послуги транспортування газу. Очікується, що технологічні процеси займуть 2-3 доби, а постачання гарячої води розпочнеться з понеділка, 26 червня", - йдеться в повідомленні КМДА.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, ПАТ "Київенерго" за рахунок кредитних коштів від держпідприємства "Енергоринок" почало оплату боргу і наразі оплатило 20 млн грн.

"Залишок боргу, 41 млн грн, ПАТ "Київенерго" взяло на себе зобов'язання погасити згідно з графіком. Місто гарантує забезпечення контролю за виконанням з боку ПАТ "Київенерго" взятих зобов'язань", - зазначив він.

За даними П.Пантелєєва, відновлення постачання гарячої води в будинки киян розпочнеться з 26 червня.

Раніше в суботу департамент корпоративних комунікацій НАК "Нафтогаз України" повідомив, що ПАТ "Укртрансгаз" зняло обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6, введені раніше через систематичну несплату за послуги з транспортування газу і накопичення боргів.

"Філія УМГ "Київтрансгаз" здійснила всі необхідні підготовчі роботи для відновлення транспортування природного газу для потреб ТЕЦ-6 в повному обсязі і очікує підтвердження від ПАТ "Київгаз" і споживача про готовність приймати природний газ", - йдеться в прес-релізі НАК.

У компанії пояснили, що з огляду на негативні соціальні наслідки обмеження подання газу на ТЕЦ-6 і прагнучи недопущення розбалансу в енергосистемі Києва та області, "Укртрансгаз" погодився відновити газопостачання, хоча з 61 млн грн боргу за транспортування газу для виробництва електроенергії наразі "Укртрансгазу" надійшло лише 20 мільйонів грн. Загальна заборгованість ПАТ "Київенерго" перед "Укртрансгазом" за послуги з транспортування становить близько 330 млн грн (майже половина заборгованості всіх виробників теплової енергії України перед "Укртрансгазом").

У повідомленні зазначено, що 23 червня Київська міськдержадміністрація направила "Укртрансгазу" листа, яким гарантувала контроль за виконанням "Київенерго" в термін до 30 червня своїх зобов'язань щодо погашення заборгованості перед "Укртрансгазом" в сумі 41 млн грн.

Якщо ж зобов'язання "Київенерго" з виплати заборгованості до 30 червня не будуть виконані, газопостачання ТЕЦ "Київенерго" можуть обмежити знову.

Як повідомлялося, 30 травня УМГ "Київтрансгаз" зупинило подачу газу на київську ТЕЦ-6 через борги за газ і його транспортування, що виникли через неповні розрахунки споживачів і держави за тепло і гаряче водопостачання. У зв'язку з цим Трипільська ТЕС (ПАТ "Центренерго") була змушена включити в роботу один з блоків, які працюють на дефіцитному антрациті.

За даними "Нафтогазу", витрати "Київенерго" на оплату транспортування газу становлять менше 10% від загальних витрат компанії. У НАК наводять приклад столичної Дарницької ТЕЦ (ТОВ "Єврореконструкція"), рівень розрахунків якої з "Укртрансгазом" становить 95%.