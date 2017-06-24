Єгипет передав Саудівській Аравії два острови в Червоному морі

Президент Єгипту Абдул Фаттах ас-Сісі ратифікував демаркаційну угоду з Саудівською Аравією про передачу останній двох нежилих островів в Червоному морі. Про це повідомляє Reuters.

Передача островів Тиран і Санафір була схвалена єгипетським парламентом минулого тижня і викликала ряд протестних акцій і критику з боку єгиптян, які намагаються відстояти незалежність країни. Але ас-Сісі, пише Reuters, розраховує на Саудівську Аравію як на ключового союзника.

Угоду між Саудівською Аравією і Єгиптом було підписано в минулому році. Каїр визнав,що острови Тиран і Санафір, отримані в 1950 році, належать Ер-Ріяду. Верховний суд Єгипту послідовно відкидав проект передачі територій, посилаючись на недостатню обґрунтованість цього рішення. Однак 21 червня глава Верховного суду Єгипту призупинив виконання всіх винесених раніше судових рішень за згодою.