Німеччина відкладає висилку мігрантів в Афганістан

Посольство ФРН у Кабулі не може достатньою мірою підтримати прийом повернутих на батьківщину афганців.

Уряд Німеччини прийняв рішення відмовитися від запланованої висилки в Афганістан мігрантів, які отримали відмову в наданні притулку. Посольство ФРН у Кабулі не може достатньою мірою підтримати прийом повернутих на батьківщину афганців через наслідки теракту, що стався 31 травня. Про це повідомляє в суботу, 24 червня, німецьке видання Spiegel із посиланням на джерело в уряді.

Раніше передбачалося, що літак із мігрантами, яким німецька влада відмовила в наданні притулку, може вилетіти в Кабул з аеропорту "Лейпциг/Халле" 28 червня. Тим не менше, влада Німеччини не має наміру принципово відмовлятися від екстрадиції мігрантів і дотримуватиметься цієї політичної стратегії.

МЗС Німеччини не дає офіційних підтверджень запланованим вильотам чартерних рейсів із мігрантами, які отримали відмову у притулку, на борту, щоб уникнути можливих протестів, які можуть перешкодити процесу висилки. Крім того, вони побоюються втеч екстрадованих.

Влада Німеччини пояснювала проведену висилку до Афганістану тим, що у країні існують безпечні області, де можуть бути розміщені повернуті назад афганці, однак після руйнівного вибуху поблизу посольства, який забрав життя понад 150 осіб, тимчасово призупинила екстрадицію в цю країну. Призупинення екстрадиції не стосується кримінальних злочинців, осіб, які потенційно загрожують суспільній безпеці, і тих, хто приховав свої особисті дані.

Раніше повідомлялося, що Пакистан має намір розпочати будівництво паркану на спільному з Афганістаном кордоні.