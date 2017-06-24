З моєї сторони складу злочину немає - Гужва

Головний редактор "Страна.ua" Ігор Гужва прокоментував рішення суду про запобіжний захід у вигляді варти в 60 днів і заставної суми в 544 тис. грн.

Відео коментаря затриманого розмістив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Лукашин.

"З моєї сторони складу злочину немає. Тому говорити про правильність рішення можуть сторона звинувачення або захисту", - прокоментував І.Гужва рішення Шевченківського районного суду Києва.

Відповідаючи на питання про готовність внести заставну суму, він відповів, що прийме це рішення, порадившись з адвокатами і друзями. Він також прокоментував і версію про те, що є "добрі люди", готові внести заставу за нього.

"Ну, подивимося на добрих людей. Поки що мені ніхто не говорив про це. Потрібно буде спілкуватися і думати",- уточнив І.Гужва.

Також журналісти намагалися дізнатися, як бути весь цей час в ув'язненні: "Яка ситуація в СІЗО?", на що головний редактор "Страна.ua" сказав, що знаходиться не в СІЗО, а в ізоляторі тимчасового утримання.

"В цілому, в'язниця - є в'язниця", уточнив І.Гужва.

Як повідомлялося, для керівника інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці з альтернативою застави в сумі 544 тис грн.