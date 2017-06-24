Події

20:45 24.06.2017

Французька журналістка померла після поранення під час вибуху в Мосулі

Французька журналістка Веронік Робер померла від отриманих поранень під час вибуху в іракському Мосулі, повідомляє в суботу газета Le Figaro.

"Керівництво та співробітники компанії France Televisions висловлюють глибокі співчуття її родині та близьким друзям", - йдеться в заяві компанії, де Робер працювала військовим кореспондентом.

Робер спільно з колегами знімала репортаж для телеканалу France 2 в районі старого міста Мосула, коли прогримів вибух. В результаті вибуху також загинув її колега Стефан Вільньов і місцевий журналіст Бахтіяр Аддад, який працював перекладачем для французьких колег.

Також під час вибуху постраждав ще один французький журналіст Самюель Форе.

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