Події

07:07 25.06.2017

Число жертв нападів у Пакистані зросло до 85 осіб

Кількість загиблих при вибухах і нападі на поліцейських в Пакистані збільшилася до 85 осіб, повідомляє в суботу агентство "Ассошіейтед прес".

Раніше повідомлялося про 73 загиблих в трьох нападах.

За даними агентства, під час вибухів на ринку в місті Парачинар на північному заході Пакистану загинули 67 осіб. Раніше повідомлялося про 55 загиблих. За словами представника місцевої влади, ще 12 осіб померли в лікарні від отриманих поранень під час вибуху. Також раніше представник лікарні міста повідомив, що з пораненнями до них надійшло понад 260 осіб, і десятки з них знаходяться в критичному стані.

В той же день в місті Кветта в Белуджистані стався вибух автомобіля біля поліцейського відділення. Число жертв цієї атаки зросло з 12 загиблих ще на дві людини - до 14 загиблих.

Крім того, озброєний вогнепальною зброєю невідомий чоловік напав на службовців поліції в придорожньому ресторані в Карачі на півдні країни, чотири правоохоронця загинули.

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