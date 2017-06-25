Ситуація з водопостачанням в Донецькій області залишається критичною

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України назвали основні проблеми у водопостачанні жителів Донбасу.

"З лютого 2017 через постійні обстріли з боку непідконтрольних Україні територій Південно-Донбаський водопровід працює в надзвичайно складних умовах. Зараз працює тільки одна з двох гілок водопроводу. Вода по цій гілці подається з приблизними втратами - 1 тис. куб. м на годину, згідно з даними КП "Вода Донбасу". Це дозволяє забезпечити базові потреби регіону в технічній та питній воді, але постійно існує загроза нових обстрілів. Станом на 18:00 24 червня ситуація залишається незмінною", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Фейсбук в суботу ввечері.

Найсуттєвішою проблемою, в даний момент, в міністерстві вважають те, що українські фахівці не можуть виконувати ремонтні роботи в буферній зоні і на лінії зіткнення.

"Україна просить російську сторону надати доступ до водопроводу і дозволити виконання ремонтних робіт. Російська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін ніяких гарантій не дає", уточнили в відомстві.

За інформацією КП "Вода Донбасу", фото Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яке зараз поширюється в Інтернеті та ЗМІ, зроблене в районі Авдіївської промзони (Ясинуватська розв'язка, дорога на Покровск (колишній Красноармійськ). Зображене протікання, ймовірно, виникло під час бойових дій в січні-лютому 2017 року. Саме тоді було пошкоджено одну гілку Південно-Донбаського водогону. Місце пошкодження точно не було встановлено. Було прийнято рішення перекрити цю гілку водогону.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України висловило стурбованість тим, що ситуація з питною водою в Донбасі постійно знаходиться під загрозою.

У міністерстві підкреслили, що обстріл цивільної інфраструктури суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, а "цивільне населення не може бути позбавлено доступу до води".