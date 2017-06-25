Президент України Петро Порошенко привітав українців із Днем молоді.

"Сердечно вітаю вас із Днем молоді. У житті немає пори прекраснішої, ніж молодість. Це час становлення особистості, планування майбутнього, здобуття освіти, нових відкриттів та вражень, перших кроків та звершень на професійному шляху. Сьогодні - день великих надій і очікувань. Напередодні українці отримали безвіз з країнами Євросоюзу, зруйнувавши завісу, яка відділяла Україну від Європи. Упевнений, що без вашої рішучої та безкомпромісної боротьби за європейський вибір цей день ніколи б не настав", - йдеться в привітанні на сайті президента України в неділю вранці.

Лідер України наголосив, що молоді юнаки та дівчата зі світлими помислами, з великим патріотизмом, енергією і добром у серці героїчно кидають виклик злу та несправедливості.

Відзначено, що П.Порошенко пишається тим, що молодь завжди стояла в авангарді історичних змін, боротьби за незалежність України - від Героїв Круг до перших студентських наметів Революції на граніті, від Помаранчевої революції до Євромайдану, Героїв Небесної Сотні та "кіборгів".

"Нині волю і свободу найкращі українці - воїни Збройних Сил та інших військових формувань захищають на Сході нашої держави", - наголошується в привітанні.

Президент України вірить, що Україна ніколи не зійде зі шляху демократії, бо загартувалось нове покоління - покоління вільних людей - "Щиро бажаю усім добра, невичерпної творчості та життєвої наснаги!".