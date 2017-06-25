Події

10:53 25.06.2017

Поновлення поставок гарячої води в будинки киян розпочнеться з 26 червня

У Києві почали відновлення газопостачання на ТЕЦ № 6, яка забезпечує гарячим водопостачанням житлові масиви Троєщина, частини Оболоні та Подолу, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6, введені раніше через несплату за послуги транспортування газу. Очікується, що розгортання технологічних процесів займе 2-3 доби, а постачання гарячої води відбудеться з понеділка, 26 червня", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА в суботу.

У мерії дякують учасникам переговорних процесів за досягнення конструктивного прогресу у вирішенні проблеми. Між дочірнім підприємством НАК "Нафтогаз" "Укртрансгаз" і ПАТ "Київенерго" досягнута домовленість у питанні погашення заборгованості за транспортування природного газу. "Київенерго" за рахунок отриманих кредитних коштів від ДП "Енергоринок" почало оплату боргу: підприємство здійснило першу оплату боргу за транспортування природного газу в розмірі 20 млн грн. Залишок боргу, 41 млн грн, ПАТ "Київенерго" взяло на себе зобов'язання погасити відповідно до графіка.

"Місто гарантує забезпечення контролю за виконанням з боку ПАТ "Київенерго" взятих зобов'язань", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Він звернув увагу, що відновлення постачань гарячої води в будинки киян розпочнеться з 26 червня.

"Припинення роботи ТЕЦ загрожує низкою глобальних ризиків для нормальної життєдіяльності міста, надання належної якості послуг людям. Місто дякує за те, що ці обставини були враховані в процесі вирішення проблеми, сподіваємося, що надалі вдасться уникнути таких ситуацій", - резюмував він.

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Поновлення поставок гарячої води в будинки киян почнеться з 26 червня

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Інтерфакс-Україна
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