Парламент Великої Британії став жертвою кібератаки

У суботу парламент Великої Британії став жертвою кібератак з боку невідомих хакерів, повідомили Reuters.

"Хакери намагалися отримати доступ до електронної пошти британських законодавців, для чого у відомстві задіяли систему для захисту особистих даних депутатів", – йдеться в повідомленні на сайті видання в суботу.

Наголошується, що парламент тимчасово обмежив віддалений доступ до своєї мережі, в результаті чого деякі члени парламенту і співробітники не можуть отримати доступ до своїх облікових записів електронної пошти за межами Вестмінстера.