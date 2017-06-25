У Грузії виробникам заборонять називати "сиром" продукти з молочного порошку

У Грузії з 1 липня набувають чинності зміни в технічний регламент "Про молоко та молочні продукти", згідно з якими "сиром" зможуть називатися тільки ті продукти, під час виготовлення яких використовувалося натуральне молоко, повідомляє Національне агентство продовольства Мінсільгоспу республіки.

Наносити слово "сир" на етикетки продуктів, вироблених з молочного порошку, буде заборонено.

У повідомленні йдеться, що зміни також стосуються вершкового масла. Назву "вершкове масло" можна буде використовувати тільки для продуктів, вміст молочних жирів в якому становить не менше за 39% і не більше за 79%.

"Зміни викликані тим, що останнім часом, виробництво сиру з молочного порошку набуло широких масштабів, що створює неконкурентні умови для бізнес-операторів, які працюють у цій сфері. Нові регуляції також сприятимуть захисту споживчих інтересів, сумлінному просування бізнесу, зростанню конкурентоспроможності на місцевому ринку і розвитку в країні тваринницького сектора", - зазначив голова Національного агентства продовольства Зураб Чокурашвілі.

У разі, якщо виробники порушать нові правила, їх оштрафують на 400 ларі (близько $166), за умови повторного порушення сума штрафу становитиме 1200 ларі (близько $498).

Технічний регламент "Про молоко та молочні продукти" визначає загальні засади регулювання на етапах виробництва, переробки та дистрибуції молока, молочних і молоковмісних продуктів.

Культура виробництва сиру в Грузії є такою ж давньою традицією, як і виробництво вина. Сири понад 100 найменувань виготовляються на підприємствах та фермерських господарствах країни як традиційним методом, так і за аналогом відомих європейських брендів.