Бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО в неділю, постраждалих немає

Незаконні збройні формування чотири рази порушували режим припинення вогню з початку доби в неділю, постраждалих серед військових немає, повідомляє прес-центр штабу АТО в своєму зведенні станом на 18:00.

"Хоча інтенсивність і кількість ворожих обстрілів з початку цієї доби істотно знизилися, все ж з півночі вже враховано 4 факти застосування бойовиками зброї проти підрозділів ЗСУ. Ні на одну збройну провокацію ворога українські захисники сьогодні не піддалися і вогонь не відкривали ... В результаті ворожих обстрілів ні один військовослужбовець ЗСУ сьогодні не постраждав", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook.

На приморському (маріупольському) напрямку бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО один раз - опівночі зі станкового протитанкового гранатомету поблизу с.Павлополь Волноваського району Донецької області.

На донецькому напрямку бойовики порушували перемир'я двічі, обидва рази - на північний схід від м.Авдіївка, в районі пос.Кам'янка Ясинуватського району. "Близько 13.00 бойовики здійснили обстріл одного з наших опорних пунктів зі стрілецької зброї. А через три години окупанти обстріляли там наші зміцнення з 82-мм мінометів", - інформують в штабі.

На луганському напрямку зафіксований один обстріл: опівдні бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО в районі с.Жовте Слов'яносербського району.

У прес-центрі штабу відзначають, що ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою і незаконні збройні формування, як і раніше, не виконують в повному обсязі всі зобов'язання в межах останніх домовленостей про дотримання перемир'я.