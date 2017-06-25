Міністр енергетики США відвідає Київ в серпні

Президент України Петро Порошенко повідомив, що чекає на візит в Україну міністра енергетики США Джеймса Річарда Перрі (James Richard "Rick" Perry) в серпні поточного року.

"Переговори з міністром енергетики Перрі: перша домовленість, що в серпні місяці відбудеться візит в Україну міністра Перрі. У нас є багато про що поговорити", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в неділю ввечері.

За словами глави української держави, мова йде про участь американських компаній у приватизації енергетичних компаній України.

"Друга позиція - ви знаєте, що після захоплення українських підприємств на окупованій території ми відмовилися від покупки вугілля з окупованих територій і для прозорості цього ринку ми домовилися про американське вугілля з Пенсільванії за конкурентними цінами. Ми будемо мати гарантовані поставки мінімум 2 млн тонн вугілля, для цього створені всі умови, зараз повинні укладатися контракти", - пояснив президент.

Він також зазначив, що в ході переговорів обговорювалися питання енергобезпеки України. "Ми суттєво збільшуємо частку американських постачальників ядерного палива Westinghouse в Україні, я сподіваюся, що нам вдасться це зробити до 55%. Ми продовжуємо будівництво заводу по відпрацьованому ядерному паливу і таким чином ми злазимо з гачка, на якому, як думає РФ, вона нас тримає за відпрацьоване ядерне паливо", - сказав П.Порошенко.