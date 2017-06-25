США готові стати більш активними у процесі врегулювання ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко повідомив, що отримав запевнення від керівництва США стати більш активними у процесі врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми виступаємо за збереження Нормандського формату і мінських домовленостей, і будемо тільки вітати - і отримали запевнення в цьому - в частині підвищення ролі США в цьому процесі", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в неділю ввечері.

За його словами, президент США Дональд Трамп використає першу зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним для того, щоб переконати його "в абсолютній безперспективності спроб тиску на Україну".

П.Порошенко також нагадав, що Київ виступає за прийняття "дорожньої карти" Мінського процесу, де будуть чітко окреслені конкретні дати - що і коли повинно бути виконано.