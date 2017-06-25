Тіллерсон вважає, що Катар і арабські країни можуть налагодити діалог для врегулювання конфлікту

Вимоги Саудівської Аравії, Бахрейну, Єгипту і ОАЕ щодо Катару можуть стати основою для продовження діалогу з вирішення конфлікту, заявив в неділю держсекретар США Рекс Тіллерсон.

"Катар почав уважно вивчати ряд вимог, представлених Бахрейном, Єгиптом, Саудівською Аравією і ОАЕ. Хоча деякі елементи (цих вимог - ІФ) Катару буде складно виконати, існують значні області (для взаємодії - ІФ), що представляють основу для продовження діалогу, який приведе до вирішення", - йдеться в заяві глави американського Держдепу.

"Продуктивним наступним кроком стало б для всіх країн продовження переговорів. Ми вважаємо, що наші союзники і партнери сильніше, коли працюють разом для досягнення спільної мети", - наголошується в документі.

Держсекретар США підкреслив, що ця мета - припинення тероризму і боротьба з ним.

Крім того, Р.Тіллерсон зазначив, що Вашингтон продовжить залишатися в тісному контакті з усіма сторонами, а також продовжить підтримувати посередницьку роль еміра Кувейту.

Раніше Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет і Бахрейн через представників Кувейту передали Катару список з 13 вимог, виконання яких в 10-денний є для Дохи умовою для нормалізації відносин.

Серед цього списку - вимога до Катару відмовитися від присутності турецьких військових на своїй території і припинити військову співпрацю з Туреччиною всередині країни.