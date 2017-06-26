Події

07:18 26.06.2017

На заході Афганістану бойовики ІГ під час святкування Ураза байрам розстріляли мирних жителів

В першу ніч Ід аль-Фітр (Ураза байрам) бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІГ) розстріляли мирних жителів в місті Фіруску, розташованому в ста кілометрах від адміністративного центру провінції Гур міста Чахчарон.

Телеканал 1tvnews повідомив в неділю з посиланням на дані громадських організацій, що екстремісти розстріляли 18 мирних жителів. Тим часом губернатор провінції Гур Голам Насир Хозі підтвердив вбивство терористами восьми чоловік.

"Хозі повідомив, що бойовики Даіши (ІГ) розстріляли людей за те, що вони відмовилися нести їх зброю і боєприпаси. Інцидент стався на території, що знаходиться під контролем радикального руху "Талібан", - зазначає телеканал.

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