Папа Римський Франциск закликав молитися за мир в Україні

Папа Римський Франциск під час національного українського паломництва до Ватикану з нагоди 150-ї річниці канонізації святого Йосафата закликав молиться за встановлення миру в Україні, повідомляє прес-служба посольства України при Святому Престолі.

"Під час недільної молитви "Ангел Господній" Папа Франциск привітав Верховного архієпископа, єпископів, священиків Української греко-католицької церкви та кількатисячну українську громаду, яка була присутня на площі Святого Петра у Ватикані. У своєму зверненні Понтифік сказав, що приєднується з українцями до молитви миру для дорогої української землі в Соборі Святого Петра", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Крім того, на Папському Престолі в соборі Святого Петра відбулася святкова літургія, очолена главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом Шевчуком у співслужінні з владиками Синоду УГКЦ.

"В урочистих заходах взяли участь посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська, посол Канади при Святому Престолі Денніс Савоє, президент Папської Ради сприяння християнській єдності кардинал Курт Кох та інші почесні гості", - зазначають у повідомленні.

Йосафат Кунцевич (Іван Гаврилович Кунцевич) - шляхтич, єпископ Української греко-католицької церкви; з 1618 року - архієпископ Полоцький, засновник чернечого ордену василіанів. Був беатифікований 16 травня 1642. У Католицькій церкві канонізований як святий священномученик у 1867 році.