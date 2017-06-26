Події

10:50 26.06.2017

Кіровоградська, Харківська і Запорізька облради - лідери прозорості регіонів, найменш прозорий - Чернігівський

Кіровоградська, Харківська і Запорізька обласні ради є лідерами рейтингу прозорості регіонів, а найменш прозорою є Чернігівська, йдеться в результатах дослідження Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД), Інституту соціальних і економічних реформ (INEKO, Словаччина).

Згідно з даними дослідження, рівень прозорості Кіровоградської області становить 58,5%, Харківської - 56%, Запорізької - 55,5%.

Найменш прозорими, за результатами дослідження, є Тернопільська та Херсонська області з результатом прозорості на рівні 34%, Чернівецька - 31%, Чернігівська - 30%.

Під час дослідження в квітні-травні оцінювали рівень прозорості 22 обласних рад, зокрема, до облрад було передано опитувальник, запити від третіх осіб для визначення реакції облрад, а також було проаналізовано інформацію з їхніх сайтів і профілів у соціальній мережі Facebook.

До рейтингу не вносили Донецьку та Луганську області, оскільки там між цивільними та військовими адміністрації частково об'єднали функції виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, за інформацією прес-служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Хмельницька, Житомирська, Чернігівська, Запорізька і Дніпропетровська області є лідерами рейтингу із формування дієздатних територіальних громад.

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