За Гужву внесено заставу, він перебуває в Лук'янівському СІЗО

За головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву внесено заставу, заявляє його адвокат, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш.

"Заставу за Ігоря Гужву внесла Світлана Крюкова (заступниця І.Гужви - ІФ). Самого Ігоря вивезли до Лук'янівського СІЗО. Вивезли, знаючи про заставу", - написала О.Лукаш на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

"Дочекаємося підтвердження казначейства, і зовсім скоро Ігор буде на свободі", - додала вона.

Як повідомлялося, І.Гужву затримали увечері 22 червня в Києві. За словами генпрокурора Юрія Луценка, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео- і фотодокази цього правопорушення. Вранці 23 червня народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що І.Гужва вимагав у нього гроші.

Того ж дня прес-служба прокуратури м.Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Увечері І.Гужві було вручено повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину.

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для І.Гужви запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тис грн.