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12:22 26.06.2017

МОЗ заборонило використання азбесту

Міністерство охорони здоров'я України заборонило виробництво та використання усіх видів азбесту, азбестових виробів і матеріалів у технологічних процесах, а також при проведенні будівельних робіт, повідомила прес-служба відомства.

"Мета затвердження наказу - захист здоров'я працівників і населення шляхом зниження рівня захворюваності та смертності від хвороб, зумовлених впливом азбестового пилу", - зазначено в повідомленні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на сьогодні близько 100 тис. людей у світі щороку помирають від хвороб, викликаних дією азбесту.

Використання азбесту і продукції, яка його містить, може призвести до таких захворювань як азбестоз, мезотеліома і рак легенів.

Наразі в Україні існують сім підприємств, які використовують у виробництві цей матеріал, на них працюють близько 4 тис. осіб.

У Міністерстві охорони здоров'я також наголосили, що з розвитком виробництва штучних мінеральних волокон проблема використання азбесту набула не лише медичного, але й економічного характеру.

"Підприємства, які використовують азбест, імпортують його з Російської Федерації та Казахстану. За період з 2006 - по перше півріччя 2016 Україну було імпортовано 556 тис. тонн хризотилового азбесту. За останні десятиліття пропорція поставок азбесту становила: Росія - 64,5% (358 , 8 тис. тонн); Казахстан - 35,5% (197,2 тис. тонн)", - зазначено в повідомленні.

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