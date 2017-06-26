Поліція встановлює обставини вбивства студента з Марокко в центрі Харкова

Громадянина Марокко, який навчався в одному з харківських вишів, убили ніч на понеділок у центрі міста.

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, інформація про те, що на вул. Сумській лежить чоловік без ознак життя, надійшла до Київського відділу поліції міста близько 2:50.

"На місці події було виявлено тіло 24-річного чоловіка із ножовими пораненнями. Загиблим виявився громадянин Марокко. Він навчався в одному з харківських вишів", - йдеться в повідомленні.

У відділі комунікацій також повідомили, що тіло було знайдено неподалік нічного клубу. Правоохоронці встановили, що сталася бійка, в якій брали участь четверо людей, зокрема й марокканець. Особи решти учасників бійки встановлюють.

Слідчий відділ відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.1 15 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.