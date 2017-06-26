ДФС залишиться в підпорядкуванні Мінфіну, але її буде реформовано

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Державна фіскальна служба (ДФС) України залишиться в підпорядкуванні Міністерства фінансів, але її реформують.

"На сьогодні ми бачимо таку модель: ДФС залишається в Міністерстві фінансів. Але Службу треба перебудувати і повністю реформувати. Це має бути не каральний орган, а інтелектуальний, з серйозними і цивілізованими повноваженнями", - цитує прес-служба Кабінету Міністрів України слова В. Гройсмана.

За словами прем'єра, Фіскальна служба має підтримувати і захищати бізнес, а не створювати для нього штучні перешкоди.

При цьому глава уряду вважає неприпустимим відродження ліквідованого Міністерства доходів і зборів.

В.Гройсман висловив сподівання, що виконувач обов'язків голови ДФС Мирослав Продан зможе ввести нові системні зміни і сервіси для підтримки малого та середнього бізнесу.

"Потрібна повна модернізація митниці, і дуже багато потрібно зробити для технічного переоснащення. Буквально зараз буде оголошено тендер із закупівлі стаціонарних сканерів для митниці. Це означатиме лише одне: щілин, через які можна проводити сірий імпорт або контрабанду, буде дедалі менше і менше. це чинитиме позитивний вплив і на українське виробництво", - сказав прем'єр.