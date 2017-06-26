Група ЄНП у ПАРЄ висловила недовіру Аграмунту, є ймовірність його звільнення

Група ЄНП у ПАРЄ висловила недовіру Аграмунту, що надасть можливість його звільнити

Група Європейської народної партії в ПАРЄ висловила недовіру своєму висуванцю, президенту асамблеї Педро Аграмунту, у четвер члени ПАРЄ можуть внести зміни до регламенту, що надасть можливысть зняти його з посади, повідомляють члени постійної делегації Верховної Ради.

"З'явився доповідь, що надає можливість уже в четвер внести зміни до регламенту і зняти з посади президента. Спроба зняти це питання з порядку денного провалилася з перевагою в один голос, здогадайтеся чий", - написав народний депутат України, один з віце-президентів ПАРЄ, член делегації Верховної Ради в ПАРЄ Георгій Логвинський на своїй сторінці в Facebook у понеділок.

Він зазначив, що в регламенті ПАРЄ не передбачено процедури імпічменту.

Народний депутат також нагадав, що президент ПАРЄ Педро Аграмунт втратив довіру, був відсторонений від деяких обов'язків і позбавлений певних прав, а також дав обіцянку піти з посади після ухвалення рішення про недовіру його ж політичною групою.

"Однак можу сказати, що зараз з гордо піднятою головою Педро заявив, що він не буде добровільно подавати у відставку", - наголосив Г.Логвинский.

У свою чергу перший заступник голови українського парламенту, член делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко написала у Facebook: "Щойно група EPP (Європейської народної партії, ЄНП - ІФ) у ПАРЄ проголосувала за недовіру президенту Аграмунту. 38 проголосували за недовіру, 28 з 66 членів групи підтримали Аграмунта, 2 бюлетені визнані недійсними. Група звернеться до Аграмунта з проханням негайно подати у відставку. І тепер голосуватиме за відставку в залі".

Водночас народний депутат і член делегації Олексій Гончаренко (фракція "Блок Петра Порошенка") на своїй сторінці в Facebook зазначив, що П.Аграмунт був висуванцем групи ЄНП у ПАРЄ і раніше обіцяв, що в разі такого рішення групи він добровільно піде у відставку .

Як повідомлялося, делегація України в ПАРЄ вимагає запуску процедури імпічменту П.Аграмунта через візит делегації на чолі з ним до Сирії.

26-30 червня 2017 року у Страсбурзі триває сесія ПАРЄ.