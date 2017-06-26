Військовослужбовець дістав ножові поранення під час бійки в київському Гідропарку

Бійка між різними компаніями сталася напередодні ввечері в київському Гідропарку, унаслідок якої військовий, який проходить службу в столиці, отримав ножові поранення.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформація про бійку і поранення людини надійшла близько 19:30.

Правоохоронці побачили пораненого чоловіка, якого після надання першої допомоги "швидка" відвезла до стаціонару.

Опитавши свідків та очевидців, поліція з'ясувала, що 23-річний потерпілий, який проходить військову службу в столиці, у вихідний день разом з товаришем відпочивав у розважальному закладі. На вулиці вони зустріли іншу компанію з трьох осіб. Між чоловіками стався конфлікт, унаслідок чого один з опонентів ударив військового в живіт ножем, а потім зник.

Поліцейські біля Венеціанського мосту побачили і зупинили чоловіка, схожого за описом на нападника. 42-річного киянина затримали і доправили до управління поліції. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості і відкрито кримінальне провадження за ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Стосовно затриманого, раніше судимого за майнові злочини, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Потерпілий перебуває під наглядом лікарів.