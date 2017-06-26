Ernst&Young підтвердило низьку якість кредитного портфеля ПриватБанку

Незалежний аудитор Ernst&Young (EY) підтвердив низьку якість кредитного портфеля ПриватБанку, повідомив Національний банк України (НБУ) на веб-сайті.

Як зазначено в повідомленні, згідно з фінансовою звітністю установи станом на 31 грудня 2016 року, підтвердженою аудиторами EY, в 2016 році резерв на знецінення кредитів юридичним особам було збільшено на 155,9 млрд грн.

Крім того, аудитори визначили потребу у формуванні додаткового резерву ще на 10 млрд грн, що в результаті призвело до від’ємного значення балансового капіталу банку в 882 млн грн станом на кінець 2016 року.

При цьому аудитор не підтвердив фінансових результатів і грошових потоків банку через те, що не зміг отримати достатні аудиторські докази щодо періоду, в якому відбулося знецінення кредитів та авансів клієнтам. Такий висновок свідчить про те, що фінансові проблеми в ПриватБанку розпочалися задовго до 2016 року.

EY також здійснив аналіз потреби банку в капіталі, за результатами якого було визначено, що банку знадобиться додаткове вливання капіталу від держави, як наслідок дій попередніх власників та менеджменту.

Як повідомлялося, згідно з меморандумом із Міжнародним валютним фондом (МВФ), до середини вересня 2017 року мав завершитися forensic аудит (економічне розслідування операцій) ПриватБанку для визначення, чи мали місце правопорушення або погана банківська практика в період до його націоналізації.