Приватні оборонні компанії підготували для Міноборони пропозиції

Асоціація виробників озброєння і військової техніки (ОВТ) України передала Міністерству оборони пропозиції щодо спрощення та вдосконалення процедури прийняття на озброєння та постачання до Збройних сил України нових видів ОВТ, а також процесів з їх розробки та модернізації, повідомила в понеділок прес-служба асоціації.

Згідно з повідомленням, підготовлений асоціацією та радою волонтерів при Міноборони і закріплений проектом наказу військового відомства "Порядок організації розроблення (модернізації) та прийняття на озброєння (постачання) ЗСУ озброєння, військової і спеціальної техніки" регламентує діяльність і взаємодію структурних підрозділів Міноборони, Генерального штабу та інших органів військового управління, а також виконавців держоборонзамовлення (ДОЗ) під час організації, виконання, контролю та приймання робіт з розроблення та модернізації зразків ОВТ і спеціальної техніки за ДОЗ.

У зв'язку з цим в асоціації уточнюють, що, за оцінками учасників українського оборонного ринку, чинна редакція документа не містить чіткої послідовності дій для виконавців ДОЗ і дублює функції Міноборони та Генштабу, що значно ускладнює для підприємств ОПК розробку і постачання оборонної продукції держзамовнику.

Підготовлений асоціацією новий порядок пропонує виключити зайві ланки, що ускладнюють проведення необхідних процедур, а також фіксує послідовність виконання етапів та відповідальні за них органи військового управління, йдеться в повідомленні.

Ухвалення Міноборони нової редакції документа, переконаний президент асоціації Вадим Кодачигов, дасть змогу розширити коло виконавців ДОЗ, а також сприятиме формуванню ринкових умов на українському оборонному ринку.

Як уточнив В.Кодачигов, нова редакція документа враховує і вимоги військового відомства, і оборонних підприємств приватної та державної форм власності, що брали участь у його підготовці.

Асоціацію виробників ОВТ України створено в березні 2017 року. У складі об'єднання - приватні підприємства ОПК, що забезпечують українську армію, зокрема, бронетехнікою, засобами ППО, РЕБ, БПЛА. Серед основних завдань організації - реформа законодавства у сфері регулювання українського ОПК, спрощення механізмів експортного контролю для приватних оборонних підприємств, створення конкурентних умов на українському ринку озброєнь.