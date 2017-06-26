Події

18:11 26.06.2017

Близько 150 людей пікетують Одеську ОДА

Будівлю Одеської обласної державної адміністрації в понеділок пікетують близько 150 людей після суботнього побиття громадської активістки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", приводом для мітингу стало побиття активістки руху із захисту узбережжя Одеси від забудови, захисту зелених насаджень міста та учасниці "Групи 2 травня" Світлани Подпалої, яке сталося в суботу, 24 червня.

Мітингувальники вимагають звільнити керівників силового блоку в Одеській області, відправити у відставку голову Одеської ОДА Максима Степанова, розслідувати ситуацію про недопуск активістів і частини журналістів на сесію Одеської міськради тощо.

Майже одразу після початку мітингу до присутніх вийшов М.Степанов, проте його спроби налагодити діалог не увінчалися успіхом.

Через годину М.Степанов пішов назад до будівлі ОДА, а мітингувальники пішли за ним. Проте співробітники поліції та Національної гвардії України, що чергують в ОДА, не дали пройти всередину. В результаті виникло кілька незначних сутичок.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, ознайомлене з підґрунтям мітингу, його учасників зібрали люди, близькі до колишнього керівництва Одеської області. За словами співрозмовника, ініціатори мітингу намагаються вплинути на М.Степанова та спровокувати відставку начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, які нині вивчають окремі аспекти діяльності колишнього керівництва регіону.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більше ніж 45 тис. українців скористалися "безвізом" з ЄС за 2 тижні

У Верховному Суді чекають на розгляд майже 740 справ - Романюк

Голова правління ПриватБанку Шлапак має намір піти у відставку

Депутати пропонують встановити мінімальний термін оренди землі під виноградниками в 25 років

Українського військового поранено під Авдіївкою в неділю

ОСТАННЄ

У Красногорівці від менінгітного стафілокока померла дівчина

Мінінформ працює над законодавством про страхування журналістів

Приватні оборонні компанії підготували для Міноборони пропозиції

Поліція затримала три десятки людей під час спроби рейдерського захоплення сільгосппідприємства

Ernst&Young підтвердило низьку якість кредитного портфеля ПриватБанку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5649.html
РЕКЛАМА