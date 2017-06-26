Близько 150 людей пікетують Одеську ОДА

Будівлю Одеської обласної державної адміністрації в понеділок пікетують близько 150 людей після суботнього побиття громадської активістки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", приводом для мітингу стало побиття активістки руху із захисту узбережжя Одеси від забудови, захисту зелених насаджень міста та учасниці "Групи 2 травня" Світлани Подпалої, яке сталося в суботу, 24 червня.

Мітингувальники вимагають звільнити керівників силового блоку в Одеській області, відправити у відставку голову Одеської ОДА Максима Степанова, розслідувати ситуацію про недопуск активістів і частини журналістів на сесію Одеської міськради тощо.

Майже одразу після початку мітингу до присутніх вийшов М.Степанов, проте його спроби налагодити діалог не увінчалися успіхом.

Через годину М.Степанов пішов назад до будівлі ОДА, а мітингувальники пішли за ним. Проте співробітники поліції та Національної гвардії України, що чергують в ОДА, не дали пройти всередину. В результаті виникло кілька незначних сутичок.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, ознайомлене з підґрунтям мітингу, його учасників зібрали люди, близькі до колишнього керівництва Одеської області. За словами співрозмовника, ініціатори мітингу намагаються вплинути на М.Степанова та спровокувати відставку начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, які нині вивчають окремі аспекти діяльності колишнього керівництва регіону.