До 5 знизилася кількість обстрілів бойовиками позицій ЗСУ в понеділок

Бойовики в районі проведення АТО на сході України продовжують порушувати перемир'я, протягом дня було зафіксовано п’ять випадків обстрілів позицій Збройних сил України, при цьому втрат серед українських військових немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я. Щоправда, сьогодні ворожі збройні провокації зафіксовано лише на луганському та донецькому напрямках. Загалом же від початку доби противник п’ять разів відкривав вогонь по підрозділах українських військ. Зважаючи на невисоку інтенсивність ворожого вогню, українські воїни на жодну провокацію сьогодні не піддались і вогонь не відкривали. Жоден український армієць внаслідок ворожих обстрілів сьогодні не постраждав", - йдеться у зведенні станом на 18:00 понеділка, оприлюдненому на сторінці прес-центру у Facebook.

Так, на донецькому напрямку зафіксовано два ворожі обстріли. Ще вночі окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів по одному з опорних пунктів сил АТО поблизу Кам'янки. Уже вдень бойовики обстріляли українських військових на Світлодарській дузі. Там вони били з протитанкових гранатометів різних модифікацій по оборонних укріпленнях неподалік Луганського.

На луганському напрямку тричі від початку доби бандформування порушували перемир'я. Ще на початку доби бойовики випустили кілька мін калібру 82 мм по позиціях українських військових неподалік Жовтого. Згодом активізувалися снайперські групи противника. Зокрема, на світанку ворожі снайпери намагалися поцілити у військовослужбовців ЗС України, які тримають оборону в районі Попасної. А вже вдень вони вели вогонь поблизу Новотошківського.