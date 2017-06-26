"Укрнафта" зупиняє видобуток ще на 4 родовищах

ПАТ "Укрнафта" з 27 червня зупиняє видобуток на Анастасіївському, Рибальському, Артюхівському і Коржівському родовищах у Сумській області через непродовження спеціальних дозволів на користування надрами за ними, повідомила прес-служба компанії.

"Добовий видобуток на цих родовищах становить 740 тонн нафти і конденсату, і 803 тис. куб.м газу. Наразі триває підготовка до зупинки виробництва і консервації свердловин... Від завтра припиняється газопостачання населених пунктів Малі Бубни, Бацмани, Гришине і Локня Роменського району Сумської області", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, зупинка видобутку негативно вплине на виробничі та фінансові показники "Укрнафти".

У прес-службі називають рішення Держгеонадр щодо відмови в продовженні спецдозволів незаконними.

Як повідомлялося, на початку червня "Укрнафта" зупинила видобуток на Південно-Панасівському родовищі в Сумській області, на початку квітня - на Заводівському родовищі (Львівська обл.).

У 2017 році закінчується термін дії дев'яти ліцензій "Укрнафти", на яких видобувається близько 20% річного обсягу видобутку нафти. Йдеться про Анастасіївське, Рибальське, Артюхівське, Південно-Панасівське, Липоводолинське і Коржівське родовища в Сумській області, Козіївське і Качалівське - у Харківській, Заводівське - у Львівській області.

Держгеонадр відмовляється продовжувати ці ліцензії, посилаючись на наявність податкового боргу "Укрнафти".

У свою чергу, в "Укрнафті" вважають, що Держгеонадр ігнорує судове рішення, відповідно до якого наявність податкового боргу не є підставою для відмови у видачі або продовженні ліцензії. На думку компанії, такі дії є незаконними, тому "Укрнафта" звернулася до суду.