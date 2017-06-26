Суд продовжив запобіжний захід Насирова

Солом'янський районний суд м.Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насирову, повідомляє "Громадське ТБ".

Таке рішення суд прийняв на засіданні в понеділок. Р.Насіров продовжить перебувати під домашнім арештом і носити електронний браслет.

"Клопотання прокурора було задоволено в повному обсязі. За Насировим зберігаються вже покладені на нього зобов'язання, а також внесена за нього застава", - цитує слова прокурора Андрія Перова "Громадське ТБ".

За словами прокурора, протягом тижня очікуються результати судово-економічної експертизи.

Як повідомлялося, детективи НАБУ оголосили про підозру у вчиненні злочину очільнику ДФС 2 березня 2017 року ввечері, після чого здійснили його затримання в лікарні "Феофанія". Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У ніч на 7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. У той же час САП просила суд призначити Р.Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.

16 березня в САП повідомили, що за Р.Насірова його дружина внесла заставу в 100 млн грн.

28 березня клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений в клінічній лікарні "Феофанія" Р.Насірову.

В сюжеті ТСН на телеканалі 1 + 1 повідомлялося, що Р.Насіров звернувся до детективів НАБУ з проханням повернути йому закордонний паспорт. Відзначається, що він надав слідству документи, що підтверджують крайню необхідність виїзду за кордон на лікування. Країною, де повинні надати медичні послуги, відсторонений глава ДФС назвав США.

30 травня НАБУ прийняло рішення про відмову у виїзді за кордон Р.Насірову. При цьому в Бюро вказали, що це друге звернення Р.Насірова - в квітні він просив детективів НАБУ дозволити йому відвідати змагання збірної України з дзюдо у Варшаві (Р.Насіров є президентом Федерації дзюдо України - ІФ). А 25 травня в НАБУ надійшло клопотання про надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, при цьому глава ДФС мотивував поїздку необхідністю "проходження лікування".

У свою чергу 1 червня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив про можливий пошук компромісу щодо лікування Р.Насірова, якщо є загроза його здоров'ю.

2 червня стало відомо, що Солом'янський районний суд м.Києва відмовив Р.Насірову в перегляді його запобіжного заходу. За інформацією ЗМІ, відсторонений глава ДФС звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з метою виїзду за межі України на лікування і, відповідно, повернення внесеної застави. Суд відмовив у зміні запобіжного заходу".